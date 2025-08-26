Оккупанты снова атаковали Константиновку: есть жертва и пострадавший

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российская армия днем 26 августа в очередной раз ударила по прифронтовой Константиновке Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Около 12:00 российские войска осуществили прицельный обстрел города Константиновки с помощью ударного беспилотника типа FPV. В результате атаки погибла гражданская женщина — полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью», — отметил он.



Кроме того, по словам Горбунова, еще один мужчина получил ранения средней степени. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью в медицинское учреждение.



Также во время взрыва был поврежден легковой автомобиль.



Ранее мы писали, что 26 августа российские войска ударили по Константиновке с помощью FPV-дрона. Известно, что один человек пострадал, кроме того, поврежден мусоровоз.

