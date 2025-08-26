Кабмин обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 года — Зеленский

Президент анонсировал обновление правил пересечения границы для мужчин 18-22 года. Фото: Владимир Зеленский

Во вторник, 26 августа, Кабинет министров обновят правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«На заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет», — отметил он.



По словам главы государства, согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.



Напомним, 22 августа в Верховную Раду внесли законопроект, который имеет положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу.



Ранее депутат Алексей Гончаренко сообщал, что украинские юноши смогут выезжать за границу до достижения ими 22 лет, без дополнительных ограничений.

