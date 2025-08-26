Депортированные из России украинцы «вырвались» из подвала на границе с Грузией, но сразу же оказались в ТЦК

Украинцы, которые ранее застряли в буферной зоне на грузино-российской границе и были вывезены в Украину при содействии Министерства иностранных дел, сразу после прибытия оказались в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на одного из вернувшихся.



По его словам, группа граждан Украины сначала была доставлена самолётом из Грузии в Молдову, а затем автобусом перевезена на территорию Украины.



«Всех из этой группы позднее отвезли в ТЦК», — рассказал мужчина, уточнив, что ему не позволили заехать домой и сразу направили в ТЦК в Кривом Роге. Позже его отправили на медицинскую комиссию в Днепр.



«У меня со зрением очень плохо, я ничего не вижу. Правый глаз не работает вообще. <…> Если надо будет воевать, я тоже пойду, но дайте мне время хотя бы свои дела сделать», — добавил собеседник издания.



Речь идёт в основном о людях, которые ранее находились в местах лишения свободы в России, а затем были депортированы на грузино-российскую границу. Там они застряли из-за проблем с документами: грузинские пограничники отказывались пропускать их на территорию страны.



В июле–августе на погранпереходе «Верхний Ларс» находились около ста украинцев. Они были вынуждены жить в подвальном помещении в буферной зоне, устраивали протесты, некоторые угрожали покончить с собой и наносили себе увечья.



22 августа власти Украины сообщили, что вывезли из «Верхнего Ларса» 65 украинцев, среди которых были десять женщин и восемь тяжело больных.