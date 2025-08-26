Бывший программист «Яндекса» получил 15 лет тюрьмы за пожертвование Украине

Сергей Ирин. Фото из открытых источников

В Москве огласили приговор бывшему сотруднику «Яндекса» Сергею Ирину. Его признали виновным в «государственной измене» из-за перевода 500 долларов украинскому фонду «Вернись живым». Об этом пишет «Медиазона».



Ирину назначено 15 лет колонии строгого режима и штраф в 5 миллионов рублей — сумма, сопоставимая с его двухгодовым заработком. Первые три года Ирин проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию.



Сообщается, что во время оглашения приговора Ирин не встал, как требует протокол, а поднял плакат с надписью «Путин — х…ло», показав его присутствующим в зале.

Программист перевел деньги фонду со своей российской банковской карты 27 февраля 2022 года. Вскоре Ирин покинул страну и несколько лет жил за границей — в Турции и на Шри-Ланке. Но весной 2024-го он вернулся: хотел навестить мать и брата в Нижнем Новгороде, встретиться с друзьями и даже отправиться с ними в байдарочный поход.

Вернувшись, он сразу столкнулся с полицией: сперва получил пять суток административного ареста «за мелкое хулиганство». А уже на выходе из спецприемника его задержали снова — по обвинению в госизмене. В письмах из СИЗО Ирин рассказывал, что после задержания его допрашивали с применением электрошокера, а затем самолетом доставили в московское Лефортово.

Программист никогда не отрицал, что сознательно помогал Украине. «У него позиция такая. Он поддерживает Украину, поэтому сделал перевод. И сейчас продолжает поддерживать», — рассказывал «Медиазоне» один из его родственников.

