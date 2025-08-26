Украинская армия уничтожила артиллерию и склады боеприпасов войск РФ на Покровском направлении

3-я бригада оперативного назначения НГУ уничтожила российские пушки и склады боеприпасов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
По словам военных, маскировка не помогла россиянам – артиллерия выведена из строя, а БК уничтожено.
«Продолжаем методически уменьшать боевой потенциал оккупантов», – отметили в бригаде.
Напомним, что украинская авиация ударила по командному пункту войск РФ в оккупированном городе Соледар на Донетчине, в результате чего ликвидирован командир бригады.