«Продвижение остановили»: в ВСУ опровергли оккупацию первых двух сел на Днепропетровщине

Информация об оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр».



По данным командования, Силы обороны Украины остановили продвижение войск РФ и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия россиян, пытающихся захватить этот населенный пункт.



«Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками», – сказали в ОСГВ «Днепр».

Напомним, что 26 августа аналитики DeepState заявили об оккупации первых двух сел в Днепропетровской области – Запорожского и Новогеоргиевки.