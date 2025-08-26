Российский беспилотник ударил по многоэтажке в центре Херсона: есть раненые

Последствия атаки на центр Херсона. Фото: Херсонская ГВА

Российские захватчики ударным дроном атаковали многоэтажку в Центральном районе Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Повреждены несколько квартир. В собственных квартирах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей – средней степени тяжести, второй – тяжелое. Бригада «скорой» доставила раненых в больницу.



В пресс-службе Херсонской городской военной администрации уточнили, что многоэтажку атаковал БПЛА «Молния».

Напомним, что 26 августа российские войска ударили по пожарной части в городе Константиновка на Донетчине.