На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА

Школа в захваченной Луганской области. Фото: глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник в Телеграм

Профильное российское министерство утвердило перечень изданий современных писателей, которые будут изучать школьники во время внеклассного чтения в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, туда вошли, в частности, российские «произведения» о войне против Украины.



«Литература распределена по возрастным категориям – 1-4, 5-9, 10-11 классы. То есть к преступлениям России в Украине школьников будут приучать с младших классов», – отметил начальник ОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет, над его разработкой работает РПЦ.