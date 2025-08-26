На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА

Профильное российское министерство утвердило перечень изданий современных писателей, которые будут изучать школьники во время внеклассного чтения в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.
По его словам, туда вошли, в частности, российские «произведения» о войне против Украины.
«Литература распределена по возрастным категориям – 1-4, 5-9, 10-11 классы. То есть к преступлениям России в Украине школьников будут приучать с младших классов», – отметил начальник ОВА.
Напомним, что на оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет, над его разработкой работает РПЦ.