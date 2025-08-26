ВСУ подбили танки и уничтожили пушки российской армии на Торецком направлении

Удар по российской пушке на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

За несколько дней бойцы ББПС «Спалах», подразделения Kurt&Company и R.V. 3-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ подбили два танка и уничтожили шесть пушек российских войск на Торецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Оккупанты пытаются стянуть как можно больше разнообразной техники, чтобы построить логистику для прорыва на город Константиновка.



«Но благодаря рыцарским пилотам все это быстро превращается в пепелище. Лето завершается, но жара на Торецком направлении только набирает обороты», – отметили в бригаде.

Напомним, что в ВСУ рассказали, как в День Независимости отбили штурм российских войск с бронетехникой под городом Северск на Донетчине.