В результате обстрела Покровска ранены два человека

Российские оккупанты за минувшие сутки, 26 августа, дважды обстреляли прифронтовой Покровск Донецкой области. В результате ударов два человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что около 09:00 россияне нанесли удар по частному сектору города. Известно, что двое людей пострадали.



Кроме того, через четыре часа, около 13:00, армия РФ снова атаковала северную часть Покровска. В результате обстрела поврежден частный дом.



Ранее мы писали, что за 26 августа россияне убили двух жителей Донецкой области – в городе Константиновка и поселке Боковое.

