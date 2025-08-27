РФ атаковала 11 населенных пунктов Донетчины за сутки: много повреждений

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за 26 августа нанесли 2 005 ударов по линии фронта и жилому сектору Донетчины. Повреждены 46 гражданских объектов, из них 13 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Лиман, Покровск, поселки Боковое, Дробышево, Заречное, села Высокополье, Анновка, Иверское, Новоявленка.



В Константиновке пять российских FPV-дронов атаковали автомобили — убили одного человека, еще еще четыре пострадали. Кроме того, россияне сбросили на город две бомбы «КАБ-250». Повреждены 2 многоквартирных дома, админздание, гараж, 6 единиц автотранспорта.



На поселок Боковое Добропольской громады войска РФ сбросили две бомбы «КАБ-250» — один человек погиб, трое получили травмы. Повреждено предприятие, 11 гражданских авто.





В поселке Дробышево в результате попадания FPV-дрона по гражданскому автомобилю, ранены трое жителей.



В Покровске при обстреле пострадали двое человек, также поврежден частный дом.



По Доброполью оккупанты ударили пятью бомбами «КАБ-250», повредили 2 предприятия. В Анновке Добропольской ТГ в результате удара управляемой бомбы повреждено предприятие.



В Лимане разрушены два частных дома и три хозяйственных постройки, в Заречном — частный дом и три хозяйственных постройки.



Через атаку четырех БпЛА «Герань-2» по Новодонецкой громаде в Новоявленке повреждены 4 частных дома, в Иверском — 2 частных дома и предприятие. В Высокополье Александровской ТГ БпЛА «Герань-2» повредил частный дом.



Ранее мы писали, что за 26 августа россияне убили двух жителей Донецкой области — в городе Константиновка и поселке Боковое.

