Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ

Так называемая «первая заместительница министра строительства ДНР» Юлия Мерваезова. Фото: «Минстрой ДНР»

Российские силовики задержали так называемую «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову. Об этом стало известно из сообщения российского Телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ».



Там утверждают, что Мерваезову задержали в рамках расследования, связанного с хищением денег Министерства обороны РФ.



«Также по этому делу задержали бывшего генерального директора АО «СибирьПромГрупп» и бенефициара компании ООО «Крастим» Вадима Выгулярного, ранее занимавшего должности в структурах Минобороны РФ», – заявили в «ВЧК-ОГПУ».



Мерваезова – уроженка города Иркутск РФ. «Должность первой заместительницы» занимает с 5 декабря 2022 года.

Напомним, что «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» Лолите Василенко, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ.