Оккупанты обстреляли обогатительную фабрику ДТЭК в Донецкой области

27 августа 2025, 10:59

Во вторник вечером, 26 августа, российские войска ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

«Здание разрушено. Оборудование серьезно повреждено. Спасатели укротили пожар», — говорится в сообщении.

Работа фабрики сейчас полностью парализована. Ее обогатительные мощности непригодны к работе.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал.

Это не первая масштабная атака по этому предприятию, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины.

Ранее мы писали, что 26 августа российские оккупационные войска ударили по шахте ДТЭК в Добропольской громаде Покровского района Донецкой области. В результате атаки один работник шахты погиб, еще трое ранены.

