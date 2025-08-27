Армия РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях

В ночь с 26 на 27 августа российские захватчики совершили очередную массированную атаку по объектам энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины. Речь идет о Донецкой, Сумской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.



На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы.



Около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.



На Полтавщине россияне целенаправленно комплексно атаковали объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения.



«Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что 26 августа российские войска ударили по обогатительной фабрике ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки вспыхнул пожар.

