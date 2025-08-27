Трамп убедил Орбана снять возражения против вступления Украины в ЕС — Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Yahoo News

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестать блокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом пишет издание Politico.

По словам дипломатического источника издания, этот факт «изменил ситуацию» со вступлением Украины в ЕС.

Каким способом Трамп убедил Орбана — не уточняется. Сам венгерский премьер публичных заявлений на этот счет не делал.

Виктор Орбан последовательно возражает против вступления Украины в Евросоюз, но «дал понять», что поддержал бы вступление Молдовы, которая стала кандидатом в ЕС одновременно с Украиной.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «открытые нападки» и угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес его страны «не останутся без последствий».

«Это были напряженные выходные. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что газопровод “Дружба” не работает, потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это также свидетельствует о том, что венгры приняли правильное решение», — отметил Орбан.

Он также отметил, что Украина «не может попасть в ЕС путем шантажа, бомбардировок и угроз».