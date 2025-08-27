Некачественная форма, исчезнувший дизель и фиктивные выплаты: у военных украли 248 миллионов гривен

Фото: Офис Генерального прокурора

За последние две недели специализированные прокуратуры в сфере обороны направили в суд обвинительные акты по делам о злоупотреблениях, которые нанесли государству ущерб на сумму более 248 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Подозрения предъявлены 16 фигурантам — от бывшего руководителя департамента закупок Минобороны и командиров воинских частей до начальников служб и директоров частных компаний. В отношении 12 человек дела уже в суде.

Следствие установило факты поставки армии некачественного обмундирования на сумму свыше 230 млн грн; закупки программного обеспечения, непригодного для военных задач (убытки — 1,8 млн грн); незаконного списания и хищения топлива (1,7 млн грн); мошенничества с продовольствием для военных (8 млн грн); а также фиктивных выплат вознаграждений военнослужащим, которые не участвовали в боях (около 5 млн грн).



Так, бывшему главе департамента закупок Минобороны инкриминируют халатность, из-за которой армия получила обмундирование сомнительного качества почти на четверть миллиарда гривен.

Командиру одной из частей вменяют закупку бесполезного ПО, а сразу несколько офицеров подозреваются в организации схемы по списанию и краже топлива. По документам горючее «сгорело», а на деле украдено.

В сфере продовольствия прокуроры также вскрыли нарушения. Директор частной фирмы получила миллионы бюджетных гривен, поставляя военным продукты сомнительного качества. По версии следствия, речь идет о хищении более 8 миллионов.

Завершено досудебное расследование относительно начальника штаба одной из частей. Он допустил незаконные выплаты почти на 5 млн грн тем, кто фактически не участвовал в боевых действиях. Его дело уже передано в суд, говорится в сообщении.

