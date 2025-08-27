Российская армия обстреляла Иверское на Донетчине: возникли пожары, спасатели обнаружили тело мужчины

Последствия обстрела Иверского. Фото: ГСЧС

26 августа российские оккупанты обстреляли село Иверское Новодонецкой громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелись дом и сооружения на территории предприятия. Спасатели потушили огонь на площади 75 квадратных метров.



Также загорелись два автомобиля. Бойцы ГСЧС потушили пожар. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, что 26 августа войска РФ ударили по поселку Боковое на Донетчине, в результате чего на предприятии возник пожар, есть погибший и раненые.