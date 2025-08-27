В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика

Чемпион мира по боксу Александр Усик

Созданный российскими властями суд в оккупированном Донецке оштрафовал на 30 тысяч рублей владелицу местного кафе Titul Оксану Жмайло по делу о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает издание «Верстка».

Отмечается, что поводом для штрафа стала фотография с автографом чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика и коктейль с названием «от Усика».

Издание пишет, что силовики пришли в кафе после поста российской актрисы Яны Поплавской, которая возмутилась тем, что в заведении «чествуют украинского боксера», который «обещал вернуть Донецк в состав Украины». Спустя шесть часов она опубликовала видео, на котором силовики с автоматами врываются в кафе.

Оксана Жмайло свою вину не признала. Он рассказала, что фото Усика ей подарили «ветераны-боксеры», а меню составлял повар.

Ее адвокат обратил внимание на то, что коктейль «от Усика» появился в меню в 2018 году, когда боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а в 2019 году получил премию IBF (Международной боксерской федерации) «Легенда бокса».

Суд посчитал, что спортивные достижения Усика не имеют значения в этом споре, поскольку он «неоднократно выступал с антироссийскими высказываниями».

«Верстка» заметила, что после передачи дела в суд кафе переименовало коктейль «от Усика» в «от Бивола» (россиянин Дмитрий Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе).