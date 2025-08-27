Россия распространяет фейк о «подготовке Украиной провокаций с ядовитыми веществами» на Донетчине – ЦПД

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы «подготовке Украиной провокаций с опасными веществами» в зоне боевых действий на Донетчине. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



В частности, медиаресурсы РФ сообщают о якобы «подбрасывании ядовитых веществ в воду и продукты, а также маскировке их под провизию российского производства». Таким образом оккупанты пытаются переложить ответственность за любые последствия на Силы обороны Украины.



«Эти сообщения не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным примером манипуляций с целью оправдания агрессивных действий России и создания информационного «алиби» для собственных военных преступлений», – отметили в ЦПД.

Напомним, что Россия распространяет фейк о том, что «бойцы ВСУ ради авто убили женщину и ребенка» в городе Покровск на Донетчине.