Генштаб: ожесточенные бои идут под Лиманом и Новопавловкой

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Армия РФ атакует в Донецкой области, ожесточенные бои идут на Покровском и Лиманском направлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщил обстановку на фронте по состоянию на 27 августа 2025 года.

На Лиманском направлении российские войска предприняли двенадцать атак в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки, а также вблизи Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголового. Одиннадцать боевых столкновений там продолжаются до сих пор.



На Северском направлении Силы обороны Украины отразили попытку продвижения противника возле Федоровки.

На Торецком направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских войск в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.



На Покровском направлении за день зафиксировано двадцать восемь атак в районах Владимировки, Новоэкономического, Миролюбовки, Сухецкого, Лисовки, Удачного, Молодецкого, Новоукраинки, а также вблизи Мирнограда, Родинского, Проминя, Балагана, Новопавловки, Красного Лимана и Покровска. Одно боестолкновение все еще продолжается.



На Новопавловском направлении украинские защитники отражали атаки врага у Филии, Ивановки, Воскресенки и в сторону Сичневого. Из восьми атак четыре были успешно отбиты, еще четыре боестолкновения остаются в активной фазе.

На направлениях Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском боевых столкновений с начала суток не зафиксировано. В то же время противник нанес авиационные удары по Белогорью и Николаевке, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

