Дроны 18-й Славянской бригады накрыли позиции оккупантов

Скриншот видео 18-й Славянской бригады НГУ

Оккупанты больше не могут чувствовать себя в безопасности — беспилотники 18-й Славянской бригады Нацгвардии находят их даже в тщательно замаскированных укрытиях.

Военные опубликовали кадры, на которых видно, как дроны накрывают позиции противника и уничтожают технику. Несколько точных сбросов — и укрытия захватчиков превращаются в руины.



«Крылья» или квадрокоптеры — не имеет значения, каким именно дронам поручена работа. Итог всегда один: ликвидация врага, его техники и укреплений, подчеркнули в бригаде.

