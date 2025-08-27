Северск на линии огня: угроза окружения и битва за город

Скриншот видео «Новости Донбасса»

Оборона Серебрянского лесничества, по словам военного журналиста Богдана Мирошникова, близка к завершению. Российские войска закрепились на значительной его части, и это создает угрозу для Северска, который уже оказался под давлением с двух направлений.



Если противнику удастся продвинуться в сторону села Дроновка, город рискует попасть в окружение с трех сторон. Такая ситуация несет серьезные риски для всей линии обороны востока Донбасса и, в частности, для Славянско-Краматорской агломерации.

Однако военный эксперт Александр Коваленко считает, что говорить о полном или даже частичном окружении Северска пока преждевременно. По его словам, продвижение российских сил сдерживают природные барьеры — река Черный Жеребец и ее приток Северский Донец. Попытки форсировать водные преграды под ударами украинских дронов могут обернуться для оккупантов большими потерями.



Тем не менее эксперты не исключают, что российское командование продолжит бросать живую силу в попытках закрепиться на правом берегу Жеребца. Пока же до уличных боев за Северск далеко, хотя в планах агрессора — развернуть их уже этой осенью.

Будущая битва за Северск, по оценкам специалистов, может стать сопоставимой по масштабу с боями за Часов Яр, Авдеевку и Покровск. Инфраструктура города схожа с ними, однако ландшафтные барьеры делают путь к Северску крайне тяжелым и кровопролитным для противника.

Напомним, ВСУ продвинулись в Луганской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.