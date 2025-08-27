Зеленский назначил Стефанишину послом Украины в США

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину послом Украины в США. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, формальные процедуры завершены, и сегодня подписан соответствующий указ.



Зеленский подчеркнул, что перед новым послом поставлены ключевые задачи: обновление работы дипмиссии и реализация договоренностей с Вашингтоном, достигнутых в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего в оборонной сфере.



«На столе — две сильные украинские инициативы. Это соглашение о поставках оружия для Украины и соглашение о современных дронах для США. Мы рассчитываем на быстрый прогресс в отношениях», — отметил президент.

Зеленский также выразил благодарность Оксане Маркаровой, которая представляла Украину в Вашингтоне все годы полномасштабной войны.

«Очень сложная миссия. Но Украину всегда слышали в США. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже обсудили дальнейшее сотрудничество, и я предложил Оксане Маркаровой оставаться в команде и продолжать работать ради Украины», — подчеркнул он.

Ольга Стефанишина до июля 2025 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в команде Шмыгаля.