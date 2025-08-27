На границе Запорожской и Днепропетровской областей идут тяжелые бои

Скриншот видео

В сети появилась информация о том, что российские войска якобы заняли два населенных пункта в Днепропетровской области — Запорожское и Новогеоргиевку. Об этом сообщил ресурс DeepState. Однако в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины эти данные не подтверждают.

Украинские военные отмечают, что в районе указанных сел действительно продолжаются тяжелые бои. Силы обороны удерживают Запорожское, несмотря на постоянные атаки врага. Аналогичная ситуация наблюдается и в районе Новогеоргиевки, где украинские подразделения наносят противнику значительные потери.



По словам экспертов, Россия применяет тактику так называемой «стратегии флагов»: войска временно заходят в населенный пункт, чтобы заявить о «победе» в пропагандистских роликах. При этом постоянного контроля над территорией у оккупантов нет.

Военные аналитики подчеркивают, что продвижение врага в Днепропетровской области носит второстепенный характер. Главная цель оккупантов — создать «буферную зону» глубиной до 20 км и использовать захваченные территории как обменный фонд в случае возможных переговоров.

На границе Днепропетровской и Запорожской областей россияне активизировались на нескольких направлениях. В ход идут пехотные штурмы при поддержке дронов, практически без применения тяжелой техники.

Генштаб Украины подчеркивает: фактов подтвержденной оккупации Запорожского и Новогеоргиевки нет, однако ситуация в регионе остается напряженной, а бои продолжаются.

Напомним, битва за Северск может стать сопоставимой по масштабу с боями за Часов Яр, Авдеевку и Покровск.