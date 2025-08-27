В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»

Скриншот видео

42-летнюю Ирину Зайцеву из Станично-Луганского района оккупационные власти обвинили в сборе сведений о дислокации российских войск. Приговор огласил «верховный суд» группировки «ЛНР». Помимо лишения свободы, женщине назначили еще год «ограничения свободы» после выхода из колонии.

По версии оккупационного следствия, в августе 2023 года Зайцева «передала» украинским спецслужбам через мессенджер информацию о позициях российских военных. После этого ее задержали.



Оккупационная прокуратура заявила, что Зайцева якобы «изменила взгляды под влиянием иностранных ресурсов» и «не приняла целей так называемой спецоперации», поэтому решила действовать в интересах Украины.

Напомним, в оккупированном Донецке владелицу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика.