В Киеве упал российский дрон: подробности

27 августа 2025, 23:15

В Киеве упал российский дрон: подробности

В Святошинском районе Киева ночью 27 августа на территорию двора девятиэтажного жилого дома упал российский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, взрыва и разрушений не зафиксировано.

«Экстренные службы направляются на место», — отметил Кличко.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что упал целый дрон, а не его обломки.

Как сообщалось, жители Киева вечером готовятся спускаться в метро на ночлег из-за угрозы новых ударов дронами-«шахедами». 

