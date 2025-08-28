Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

28 августа 2025, 09:04

В Самаре горит нефтезавод, остановлены поезда и ограничен мобильный интернет

28 августа 2025, 09:04

Горит Куйбышевский НПЗ в РФ Горит Куйбышевский НПЗ в РФ

В Самаре атакован стратегический объект — Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После удара беспилотников на территории предприятия вспыхнул пожар.

Помимо НПЗ, атакам подверглась и железнодорожная инфраструктура. БПЛА упал в районе станции «Кряж» на участке «Кряж—Липяги», из-за чего была повреждена контактная сеть.

В РФ атакована железная дорогаВ РФ атакована железная дорога

По данным Куйбышевской железной дороги, движение поездов оказалось парализовано: задержаны шесть пассажирских и четыре пригородных поезда, а еще три пригородных рейса отменены. Максимальное время задержки составило более двух часов.

Ситуация сказалась и на работе аэропорта Самары: по распоряжению губернатора региона были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Кроме того, временно ограничен мобильный интернет.

Напомним, дроны атаковали военный завод в Ростове-на-Дону, там возник пожар.

