РФ обстреляла пассажирский состав в Винницкой области

Последствия удара по подвижному составу. Фото: «Укрзализныця»

Ночью, 28 августа, российские войска нанесли прицельный удар по гражданскому пассажирскому составу, сообщили в «Укрзализныце».



Под обстрелом оказался парк скоростных поездов «Интерсити+», а также железнодорожный узел в районе Козятина. В результате повреждений движение на линии оказалось парализованным.

Сейчас железнодорожники ликвидируют последствия атаки. Поезда, курсирующие между Киевом и Львовом, временно направляют по измененному маршруту через станции «Коростень — Звягель — Шепетовка — Здолбунов — Львов».

Для пассажиров, которые должны были выйти в Хмельницком и Виннице, на участках «Шепетовка — Винница» и «Шепетовка — Хмельницкий» организовано автобусное сообщение. Тем, кто едет в Тернополь (поезда №21 и №103), предлагают пересадку на станции Красное.



Значительные задержки фиксируются и на других направлениях. Поезда, следующие из Жмеринки на Киев, уже отстают от графика минимум на пять часов. Среди них: №106 Одесса — Киев, №74 Перемышль — Харьков, №22/104 Львов — Харьков / Краматорск.



Кроме того, несколько рейсов «Интерсити+» будут отправляться из Киева с задержкой до двух часов. В их числе: №743 «Киев — Львов», №732 «Киев — Запорожье», №722 «Киев — Харьков», №712 «Киев — Краматорск».

Напомним, в связи с ухудшением ситуации по безопасности вблизи железнодорожных станций Дружковка и Кондратовка Краматорского района Донецкой области «Укрзализныця» отменила движение электричек.