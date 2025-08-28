Из-за российского обстрела в Киеве погибли три ребенка: самому младшему было 3 года — Кличко

Три ребёнка погибли из-за российского удара по Киеву 28 августа. Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Среди десяти погибших в Киеве — трое детей. Самому младшему ребенку было 3 года. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Ужасная ночь для Киева. Много поврежденных зданий в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском районах. Это и нежилые здания, и многоэтажки. Учебные заведения, транспортная инфраструктура. Везде на местах работают экстренные службы. В Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом. Спасатели ищут людей под завалами. В центре города — попадание в торговый центр. Пострадали жилые дома недалеко от него», — написал он.

Напомним, в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения. По последним данным КГВА, известно о более 48 пострадавших, 10 человек погибли, среди них — дети.