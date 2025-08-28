Британский Совет закрыл офис в Киеве после ночной атаки

Офис Британского Совета в Киеве пострадал в результате ночного российского обстрела 28 августа и временно приостановил прием посетителей. Об этом сообщили представители организации на официальной странице в Facebook.

«В результате ночной атаки на Киев наш офис получил значительные повреждения и будет оставаться закрытым для посетителей до дальнейшего уведомления. Несмотря на возможные задержки с ответами, мы продолжаем нашу работу с украинскими партнерами в сфере образования и культуры. С нами можно связаться по электронной почте», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве повреждено здание миссии ЕС в Украине из-за российского удара.