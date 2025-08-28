Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары

Последствия атаки на НПЗ в Самарской области. Фото: кадр из видео

Ночью 28 августа подразделения Сил обороны Украины поразили несколько важных объектов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Так, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и ГУР атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.



Этот НПЗ, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, задействован в обеспечении российской армии. Годовой объем переработки составляет 6,25 миллиона тонн нефти.



Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.



Предприятие выпускает бензины, дизельное горючее, мазуты и растворители. Всего – более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки – семь миллионов тонн нефти в год.



«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, что местные власти подтвердили атаку на Афипский и Куйбышевский НПЗ.