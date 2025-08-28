Готовил повторную атаку на Днепрогэс: житель Запорожья получил 15 лет заключения

Готовил атаки на Днепрогэс. Фото: Запорожская областная прокуратура

В Запорожье вынесли приговор местному жителю, который работал на российские спецслужбы и передавал им данные о военных и стратегических объектах. Суд признал его виновным в государственной измене и назначил наказание — 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

Мужчина более года назад попал в поле зрения российских спецслужб за активные публикации антиукраинских комментариев в соцсетях. Представители ФСБ предложили ему «работу» — собирать информацию о дислокации подразделений и техники Сил обороны в Запорожье и пригороде. Полученные данные он передавал через мессенджер, а затем тщательно стирал переписку, надеясь замести следы.



Одним из заданий стало документирование последствий комбинированного удара по Днепрогэсу в марте 2024 года. Агент сделал фото и видео разрушений на Днепровской ГЭС и других объектах, после чего передал материалы своему куратору в ФСБ.

Летом 2024 года контрразведка СБУ вышла на его след. Во время обыска у мужчины изъяли телефон, в котором сохранились доказательства сотрудничества с врагом: переписка, фото и видео стратегических объектов Запорожья.

Напомним, СБУ разоблачила агентку ФСБ, которая собирала сведения о расположении зданий силовых ведомств.