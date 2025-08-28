Глава ОВА рассказал, насколько сейчас готова к отопительному сезону Донецкая область

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОВА

28 августа подготовку к отопительному сезону на Донетчине обговорили на заседании профильного штаба под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, они обговорили состояние готовности региона и обеспечение горюче-смазочными материалами генераторов электрической энергии как альтернативных источников питания для объектов критической инфраструктуры.



«Речь идет, прежде всего, об объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, а также об учреждениях социальной сферы, которые должны работать стабильно даже в условиях возможных вызовов. На Донетчине сегодня уровень готовности объектов составляет 64%», – рассказал Филашкин.

