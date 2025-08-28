Недалеко от дворца Путина вспыхнул лесной пожар после атаки дрона

Скриншот видео «Дворец для Путина»

В ночь на четверг, 28 августа, дрон упал в районе села Криница под Геленджиком, вызвав крупный лесной пожар. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.



По данным краснодарских властей, в результате падения обломков возникло сразу три очага возгорания. Изначально площадь пожара составляла около 3 тысяч квадратных метров, но быстро выросла до 7 тысяч, а затем и до 32 тысяч квадратных метров (3,2 га).



Село Криница расположено в 10 километрах по прямой от дворца Владимира Путина на мысе Идокопас.

