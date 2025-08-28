У Украины есть план, как вернуть оккупированные территории — Минобороны

У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории. Фото: Media Center Ukraine

Украина работает с иностранными партнерами над стратегией по возвращению временно оккупированных территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Четвертого международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.



«Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев», — сказал генерал-лейтенант.



По его словам, Украине необходимо приобретать и удерживать преимущество в Черном море.



«А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры. Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться», — сказал Гаврилюк.



Ранее мы писали, что в интервью американскому телеканалу Fox News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения войны против Украины вынесла на обсуждение свое «мирное предложение» по Донецкой области.

