Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

У Украины есть план, как вернуть оккупированные территории — Минобороны

28 августа 2025, 17:06

У Украины есть план, как вернуть оккупированные территории — Минобороны

У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории. Фото: Media Center Ukraine У Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории. Фото: Media Center Ukraine

Украина работает с иностранными партнерами над стратегией по возвращению временно оккупированных территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Четвертого международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы.

«Кроме украинцев для Украины никто никаких проблемных вопросов не решит. Нас могут поддерживать в решении наших проблем, но никто не пойдет на фронт воевать никто, кроме украинцев», — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, Украине необходимо приобретать и удерживать преимущество в Черном море.

«А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсредств трудно осуществлять, потому что россияне приняли меры. Крым превратился в колоссально мощную военную базу России. У нас есть направления и видение, как вернуть оккупированные территории Украины. У нас есть видение на 10-15 лет вперед, как двигаться и куда развиваться», — сказал Гаврилюк.

Ранее мы писали, что в интервью американскому телеканалу Fox News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия в вопросе прекращения войны против Украины вынесла на обсуждение свое «мирное предложение» по Донецкой области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Организации
Минобороны
Прочее
Оккупированная территория Оккупированные территории
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:36
Россияне повредили центр поддержки мариупольских переселенцев в Киеве
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
10:54
В Джанкое и Красногвардейском зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре
09:01
Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко
07:18
Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ
18:34
На оккупированной Луганщине в школах начнут изучать новый предмет: над его разработкой работает РПЦ – ОВА
14:46
Россия дала «зеленый свет» на вывоз украинских ресурсов из портов оккупированных Мариуполя и Бердянска
14:24
На оккупированной Луганщине сотни тысяч людей остались без воды — ОВА
13:40
Пропагандист из Волновахи: 12 лет за фейки и службу оккупантам
13:09
Луганские прокуроры доказали вину организатора мобилизации для РФ
все новости
17:06
У Украины есть план, как вернуть оккупированные территории — Минобороны
16:38
Недалеко от дворца Путина вспыхнул лесной пожар после атаки дрона
15:59
Глава ОВА рассказал, насколько сейчас готова к отопительному сезону Донецкая область
15:50
В Киеве ракетным ударом поврежден завод Bayraktar
15:36
Россияне повредили центр поддержки мариупольских переселенцев в Киеве
15:28
Следом за Брюсселем Лондон вызывает посла России после удара по Киеву
15:24
Зеленский заявил, что Украина ожидает реакцию Китая и Венгрии на массированный удар РФ
14:58
Венгрия запретила въезд украинскому командиру Бровди из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»
14:55
Российский беспилотник атаковал девятиэтажку в Лимане: возник пожар
14:51
Евросоюз вызвал российского посла после удара по дипмиссии в Киеве
14:28
В Донецкой области за сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо ранены — ОВА
14:13
Авиация ВСУ накрыла опорный пункт российских штурмовиков в Торском
13:35
Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами
13:35
В Киеве из-за российской атаки погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка: 29 августа в столице объявили днем траура
12:55
Готовил повторную атаку на Днепрогэс: житель Запорожья получил 15 лет заключения
12:35
Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары
12:20
Россияне атаковали ракетами и дронами Константиновку: много разрушений — ГВА
11:55
Британский Совет закрыл офис в Киеве после ночной атаки
11:51
ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден
11:29
Армия РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре Краматорска
все новости
ВИДЕО
Скриншот из видео. Источник: t.me/ombr_63 Авиация ВСУ накрыла опорный пункт российских штурмовиков в Торском
28 августа, 14:13
Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами
28 августа, 13:35
Последствия атаки на НПЗ в Самарской области. Фото: кадр из видео Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары
28 августа, 12:35
Российский ракетный корабль в Азовском море. Фото: кадр из видео ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден
28 августа, 11:51
Три ребёнка погибли из-за российского удара по Киеву 28 августа. Фото: Виталий Кличко/Тelegram Из-за российского обстрела в Киеве погибли три ребенка: самому младшему было 3 года — Кличко
28 августа, 11:21
Афипский НПЗ. Источник: t.me/kiber_boroshno Дроны вывели из строя производство на Афипском НПЗ в Краснодарском крае
28 августа, 11:11

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор