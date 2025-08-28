Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ накапливает силы на Лисичанском НПЗ для массированных штурмов под Северском – ВСУ

28 августа 2025, 17:24

Ситуация под Северском. Фото: карта DeepState Ситуация под Северском. Фото: карта DeepState

Российские войска сосредотачивают основные усилия в Серебрянском лесничестве. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.

По его словам, количество насаждений там – деревьев и так далее – не дает возможности активно использовать любую летательную составляющую.

«Это FPV-дроны, дроны на оптоволокне и так далее. Если сбросы, то с очень большой высоты и неточно. Количество штурмовых действий там максимизировано за счет того, что в малых штурмовых группах уже не как раньше по 3-4 человека, а по 1-2. И они постоянно идут и пытаются проводить штурмовые действия. На этом направлении есть и движение. И россияне хотят соединить с наступательными действиями в нашей операционной зоне в направлении села Серебрянка. Сегодня ночью снова был штурм с использованием техники, снова с использованием ББМ. Противник снова уничтожен», – рассказал Запорожец.

Спикер 11-го корпуса отметил, что Силы обороны Украины ожидают еще минимум 1-2 штурма с использованием большого количества техники, мототехники и пехоты, которые накапливаются на Лисичанском НПЗ.

«Будут еще штурмовать, пока тепло. Потому что тогда техника точно не поедет, а преодоление территории по открытой местности – это для них угроза. А если у них будет получаться из направления Серебрянского лесничества, то могут с фланга это задание каким-то образом реализовать и пытаться закрепиться на окраинах города Северск уже с северной стороны», – сказал он.

Запорожец добавил, что на Северском направлении оккупанты начали активнее использовать технику для подвоза личного состава.

«Увеличилось использование артиллерии и БПЛА «Молния». Если раньше россияне больше использовали эти дроны на Краматорском направлении, то сейчас уже и на Северском количество этой составляющей увеличилось», – резюмировал спикер корпуса.

Напомним, что одним из основных заданий российских войск до конца лета было закрепиться на окраинах Северска.

