Ночной удар армии РФ по Киеву: возросло число жертв

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

В результате ночного российского обстрела 28 августа возросло количество жертв. По состоянию на 17:53 известно о 19 погибших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.



«19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы», — отметил он.



Кроме того, погибли 4 ребенка, также 52 человека пострадали.



По информации служб, под завалами еще может быть до 10 человек.





Как отмечается, шесть специалистов ГСЧС оказали помощь 119 пострадавшим жителям и 4 чрезвычайникам. Психологическую поддержку также обеспечивали команды Нацполиции и Украинского Красного Креста.



Напомним, в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения. Удары пришлись на более чем 20 локаций в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях