Эти ужасные нападения угрожают миру: спецпредставитель Трампа отреагировал на обстрел Киева

Келлог отреагировал на массированный удар РФ по Киеву. Фото: ГСЧС

Специальный представитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный российский обстрел по Киеву в ночь на 28 августа. Об этом он написал в своей соцсети.



По его словам, эти ужасные нападения угрожают миру, к которому стремится президент США Дональд Трамп.





«Россия совершила второе по масштабам воздушное нападение за время войны, задействовав 600 дронов и 31 ракету. Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева — гражданские поезда, офисы миссий ЕС и Великобритании и невинные гражданские лица», — отметил он.



Напомним, в результате обстрела столицы Украины российскими войсками на рассвете 28 августа зафиксированы многочисленные повреждения. Удары пришлись на более чем 20 локаций в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. По состоянию на 17:53 известно о 19 погибших.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях