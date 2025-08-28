Зеленский готов к встрече с Путиным, но РФ выдвигает новые условия и продолжает агрессию

Украина готова к встрече с Путиным. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам главы государства, Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров. Об этом он сообщил в телеграм.



«Украина готова к встрече на уровне лидеров. Только в таком формате можно обсудить все важнейшие вопросы. Но Россия в ответ только выдвигает новые условия и продолжает свою агрессию», — написал он.



Президент заявил, что прекращение огня должно стать первым шагом к реальному миру.



Кроме того, Зеленский поблагодарил генсека ООН за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.



Ранее мы писали, что специальный представитель президента США Кит Келлог отреагировал на массированный российский обстрел по Киеву в ночь на 28 августа.

