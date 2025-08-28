Встречи между Зеленским и Путиным не будет — Мерц

Встречи Путина и Зеленского не будет. Фото: фотоколлаж

Несмотря на то, что глава Кремля Владимир Путин во время встречи с президентом Америки Дональдом Трампом пообещал, что готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским, этого разговора не будет. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Форт-Брегансоне.



«Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе», — отметил немецкий политик.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По словам главы государства, Украина готова к встрече с Россией на уровне лидеров.

