Новый хаб в Харьковской области уже принял более 800 жителей Донетчины

В новом эвакуационном хабе в Харьковской области проживает около 800 жителей Донетчины. Фото: Вадим Филашкин

В новом эвакуационном хабе в Харьковской области проживает более 800 жителей Донетчины. Из них — 150 человек, которые нуждались в жилье, бесплатно расселили во Львовской, Киевской, Полтавской и Ровенской областях. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«На днях имел возможность лично заехать в этот транзитный пункт, осмотрел условия пребывания людей, пообщался с жителями, которые вынужденно оставили свои дома. Благодарен всем, кто вовлечен в процесс эвакуации сегодня. Только совместными усилиями сможем сохранить жизни наших людей», — отметил он.





Филашкин уточнил, что в этом транзитном центре уроженцы Донетчины могут получить всю необходимую помощь.



Ранее мы писали, что украинское правительство готовит масштабную эвакуацию из прифронтовых регионов. По данным Министерства развития громад и территорий, в ближайшее время необходимо переселить около 237 тысяч жителей прифронтовых районов, среди которых почти 17,2 тысячи детей.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях