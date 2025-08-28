На оборону Донетчины направили еще 64 миллиона гривен

На оборону Донетчины выделили еще 64 миллиона гривен. Фото: Вадим Филашкин

В четверг, 28 августа, на заседании Совета обороны Донецкой области было решено направить украинским военным 64 миллиона гривен для приобретения средств РЭБ, БПЛА и fpv-дронов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Каждый день на фронте требует от защитников максимальной мобильности, технического обеспечения и быстрой координации действий. Именно поэтому направляем средства непосредственно военным подразделениям, на определенные ими потребности», — уточнил он.



Филашкин добавил, что Донетчина держит оборону благодаря мужеству воинов и консолидированной поддержке тыла.



Ранее мы писали, что из бюджета было выделено почти 30 миллионов гривен на БПЛА, fpv-дроны и средства РЭБ для подразделений, которые защищают Донецкую область.

