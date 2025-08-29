Россия уже не настаивает на контроле всей Донецкой области — МИД Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Россия хочет удержания линии фронта в Запорожской области, а также закрепления за собой около 25-30% территорий Донецкой области. Об этом 28 августа заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в программе TGRT News «Gündem Özel», передает tgrthaber.com.

Он отметил, что за последние несколько месяцев в вопросах урегулирования российско-украинской войны произошли определенные важные сдвиги. Политик также напомнил о третьем раунде мирных переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в турецком Стамбуле.

«Мы надеемся на мир. Турция является ключевым игроком. Во время стамбульских раундов переговоров произошли изменения, и позже мы увидели, как эти вопросы всплыли на поверхность на Аляске», — цитирует его слова tgrthaber.com.

При этом он добавил, что ранее РФ хотела «полностью выяснить вопрос административных границ четырех областей» в Украине.

«Мы видим, что на Аляске были согласованы определенные принципы. Существует договоренность между россиянами и американцами (о возможности трехстороннего саммита между Путиным, Зеленским и Трампом)», — отметил Фидан.

Также он добавил, что Кремль больше якобы не настаивает на контроле над этими регионами. Вместо этого Россия хочет удержания линии фронта на Запорожье и закрепления за собой 25-30% территорий Донецкой области.

По словам Фидана, такое изменение позиций Кремля создает определенные условия для будущего мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако при этом перед обеими странами стоят нелегкие вызовы, особенно перед Украиной.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил о том, что позиции Владимира Путина и Владимира Зеленского сейчас слишком далеки для того, чтобы встреча состоялась.

«Президент Путин четко заявил, что готов встретиться, если у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», — сказал Лавров. «А эта повестка вообще не готова. Президент Трамп после Анкориджа предложил несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить гибкость», — уточнил Лавров.