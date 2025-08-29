Вашингтон одобрил продажу Киеву ракет большой дальности ERAM

США одобрили продажу Украине ракет большой дальности ERAM. Фото: Army Recognition

Госдепартамент США одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности страны.

«Предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для проведения миссий по самообороне и региональной безопасности. <…> Украина будет использовать финансирование из Дании, Нидерландов и Норвегии, а также иностранное военное финансирование от Соединенных Штатов для этой покупки», — говорится в пресс-релизе.

Чтобы использовать ракеты ERAM с дальностью полета от 240 до 450 километров, Украина должна будет получить разрешение от Пентагона, писала ранее газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Украина купит ракеты за счет средств Дании, Нидерландов, Норвегии и США.

Ранее сообщалось, что в Киеве под ракетный обстрел 28 августа попал завод Bayraktar, который готовился к запуску. По данным издания Türkiye Gazetesi, зафиксированы два прямых попадания. Удары серьезно повредили предприятие и поставили под угрозу многомиллионные инвестиции. Сообщается, что общий объем вложений в строительство завода оценивался в 95,5 млн долларов.