Трудности перевода: Фидан не говорил об отказе России от полного контроля над Донецкой областью

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил журналистам, что власти РФ готовы поменять свои требования к мирному соглашению. По словам Фидана, Россия готова «остановиться на линии соприкосновения», за исключением Донбасса.

Турецкий министр добавил, что есть предварительные договоренности о передаче РФ 25-30% территории в этом регионе, которую пока не контролируют ее войска.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на выступление Фидана в программе TGRT News «Gündem Özel» сообщили, что Россия хочет удержания линии фронта в Запорожской области, а также закрепления за собой около 25-30% территорий Донецкой области, что было неверно истолковано как готовность отказаться от полного контроля над регионом.

Турция пытается играть роль посредника для заключения соглашения, которое остановит войну. В частности, в Турции проходили встречи российской и украинской делегаций.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что не будет «торговать землей», напоминая, что это запрещает и Конституция страны.