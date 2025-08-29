ВСУ и СБУ поразили станцию по перекачке дизельного топлива в Брянской области: возник пожар

Последствия атаки на станцию по перекачке дизельного топлива в Брянской области. Фото: кадр из видео

Ночью 29 августа подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВСУ и СБУ нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции вблизи села Найтоповичи Брянской области РФ. Об этом сообщил в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На территории объекта зафиксировали пожар. Результаты поражения уточняются.



Станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в том числе для нужд российских оккупационных войск. Возможности перекачки этого объекта составляют около 10,5 миллиона тонн в год.



«Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических способностей, и принуждения захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, что ночью 28 августа ВСУ и ГУР атаковали Куйбышевский и Афипский НПЗ в Самарской области и Краснодарском крае РФ.