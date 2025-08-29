Армия РФ нанесла удар по отделению «Новой почты»: погиб мужчина, пострадал ребенок

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты дроном обстреляли Краматорск Донецкой области в пятницу, 29 августа. В результате ударов один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, россияне попали беспилотником в отделение Новой почты. Погиб 49-летний мужчина, ранена 13-летняя девушка.





Окончательный объем повреждений устанавливается.



