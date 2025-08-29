Ермак провел переговоры со спецпредставителем Трампа: о чем говорили

Глава ОП встретился с Уиткоффом. Фото: Андрей Ермак

Глава ОП Андрей Ермак провел встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом в пятницу, 29 августа. Прием прошел в Нью-Йорке. Об этом написал Ермак в телеграм.



Кроме того, на встрече также присутствовал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.



Ермак проинформировал Стива Уиткоффа о преступлениях, которые ежедневно совершает Россия против городов и громад Украины. В частности, о массированной ракетно-пушечной атаке на Киев, которая унесла жизни 23 человек, среди них — четверо детей.



«Россия не выполняет ничего из необходимого для завершения войны и очевидно затягивает боевые действия. Украина поддерживает решительную настроенность президента Трампа и всех партнеров как можно быстрее достичь длительного мира. Именно Украина воспринимает положительно все мирные предложения Соединенных Штатов. Но, к сожалению, каждое из них затормаживает именно российская сторона. Самое главное — подтолкнуть реальную дипломатию и выполнение всех договоренностей саммита в Вашингтоне. Координируем нашу активность», — уточнил глава ОП.





Ермак добавил, что Украина открыта к прямым переговорам на уровне лидеров и готовы к обсуждению широкого спектра вопросов. По его словам, нужно давление мира, чтобы Россия была готова реально двигаться к миру и в частности проводить критически важные для мира встречи на уровне лидеров.



Напомним, кканцлер Германии Фридрих Мерц во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Форт-Брегансоне сообщил, что несмотря на то, что глава Кремля Владимир Путин во время встречи с президентом Америки Дональдом Трампом пообещал, что готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским, этого разговора не будет.

