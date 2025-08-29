Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»

В ночь на 29 августа дроны атаковали военные объекты российских оккупантов в аннексированных Евпаторийском и Сакском районах Крыма. Российские военные пострадали, когда сбивали дрон. Об этом передает «Атеш».



Как отмечается, во время сбития одного из дронов произошел взрыв, в результате которого двое российских военных получили ранения и были доставлены в больницу.



В «Атеш» отметили, что пока неизвестно, удалось ли украинским военным достичь целей.



Ранее мы писали, что в ночь на 28 августа бойцы Департамента активных действий ГУР поразили дорогостоящий российский радиолокационный комплекс 91Н6Е в оккупированном Крыму.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях