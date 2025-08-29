Экс-мэр Славянска Неля Штепа и ее защитники снова не явились на заседание суда

Неля Штепа и адвокаты не явились на заседание. Фото: УНИАН

29 августа в Киевском районном суде Полтавы должно было состояться заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Супрун (Штепы), которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Однако на него не явились обвиняемая и ее адвокаты. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной, никто не сообщил суду о причинах неявки.



«Один из адвокатов отметил, что находится на лечении, однако документальных подтверждений этому не предоставил», — заявила она.



Прокурор Харьковской областной прокуратуры заявил ходатайство, указав, что такое поведение стороны защиты свидетельствует о неуважении к суду, и просил истребовать от них надлежащие объяснения о причинах неявки.



«Прокурор уже подал в суд ходатайство о проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, результаты которой должны установить, может ли обвиняемая участвовать в судебных заседаниях лично или в режиме видеоконференции. В то же время рассмотреть это ходатайство пока невозможно из-за неявки стороны защиты», — уточнила пресс-секретарь.



Прокурор готовит ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Следующее заседание состоится 22 сентября.



Ранее мы писали, что в Киевском районном суде Полтавы 19 августа состоялось заседание по делу Нели Штепы (Супрун), бывшего мэра Славянска, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. На слушание Штепа не явилась, ее адвокаты участвовали дистанционно через видеоконференцию.

